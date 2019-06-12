Глеб Никитин поздравил нижегородцев с Днем России
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поздравил жителей региона с Днем России. Поздравление опубликовано на сайте областного правительства.
- Дорогие нижегородцы! От всей души поздравляю вас с Днем России! – обратился Глеб Никитин. – Этот праздник объединяет граждан России по всему миру и дарит чувство общности всем, кто любит родную страну и гордится ей.
Глеб Никитин напомнил, что Нижегородская область всегда занимала особое место в судьбе России, а ее жители проявляли себя как настоящие патриоты.
- В средние века Нижний Новгород не раз принимал удары врага, а нижегородцы жертвовали жизнями, чтобы защитить рубежи страны. В начале XVII века именно здесь родилось народное ополчение, а в годы Великой Отечественной войны Горький стал «Кузницей Победы». Нижегородцы и в новейшей истории России не раз демонстрировали свою преданность и любовь Отечеству! В День России желаю вам здоровья, благополучия и мирного неба над головой! Пусть родная земля всегда придает сил и помогает во всех свершениях!
ИСТОЧНИК KP.RU