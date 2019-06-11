2019-06-11T16:37:45+03:00
Происшествия

Двенадцать пострадавших при взрыве в Дзержинске выписаны из больницы

На стационарном лечении остаются шесть человек
Анастасия НАЗАРОВА
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Двенадцать пострадавших при взрыве на заводе «Кристалл» в Дзержинске выписаны из больницы, сообщает региональный минздрав.

Вместе с тем на стационарном лечении остаются шесть человек. По словам врачей, их состояние близко к удовлетворительному.

Напомним, 1 июня 2019 года на оборонном заводе прогремело сразу три взрыва. В небо поднялись гигантские клубы дыма и пыли, а ударная волна выбила стекла в домах в радиусе нескольких километров. По предварительным данным, причиной происшествия стало нарушение технологического процесса.

7 июня глава Дзержинска Иван Носков наградил участников ликвидации последствий взрыва на АО «ГосНИИ «Кристалл».

Сообщалось также, что госпитализированным в лечебные учреждения в результате ЧС на заводе «Кристалл» выплачена компенсация в размере 100 тысяч рублей из областного бюджета, еще 50 тысяч рублей - из бюджета Дзержинска.

ИСТОЧНИК KP.RU

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