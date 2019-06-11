Нижегородский экспорт в Хорватию вырос в 14 раз за три месяца

СЕГОДНЯ 16:26 2019-06-11T16:26:35+03:00

Кроме того, почти на 65% увеличился объем торговых операций.

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В Нижегородской области проходят Дни Хорватии. 10 июня в Русском музее фотографии открылась выставка «Удивительная Хорватия» Марко Вродляка. В тот же день в честь визита делегации была включена архитектурно-художественная подсветка нижегородской телебашни. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

11 июня заместитель губернатора Андрей Бетин провел встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Хорватия в Российской Федерации Томиславом Царом. По словам Бетина, за три месяца 2019 года экспорт товаров в Хорватию вырос в 14 раз. Кроме того, почти на 65% увеличился объем торговых операций.

- Мы планируем привлечь хорватские компании для участия в новых инвестиционных проектах, создать совместные предприятия, заметно расширить ассортимент хорватских товаров на нижегородском рынке. Убежден, что Хорватия может стать связующим звеном между Нижегородской областью и странами Евросоюза, - подчеркнул замглавы Нижегородской области.

Томислав Цар, в свою очередь, поблагодарил правительство Нижегородской области за прекрасный прием и выразил уверенность в развитии отношений с регионом.

ИСТОЧНИК KP.RU