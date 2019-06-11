2019-06-11T16:26:35+03:00
Общество

Нижегородский экспорт в Хорватию вырос в 14 раз за три месяца

Кроме того, почти на 65% увеличился объем торговых операций.
Валерия ГРОМОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Нижегородской области проходят Дни Хорватии. 10 июня в Русском музее фотографии открылась выставка «Удивительная Хорватия» Марко Вродляка. В тот же день в честь визита делегации была включена архитектурно-художественная подсветка нижегородской телебашни. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

11 июня заместитель губернатора Андрей Бетин провел встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Хорватия в Российской Федерации Томиславом Царом. По словам Бетина, за три месяца 2019 года экспорт товаров в Хорватию вырос в 14 раз. Кроме того, почти на 65% увеличился объем торговых операций.

- Мы планируем привлечь хорватские компании для участия в новых инвестиционных проектах, создать совместные предприятия, заметно расширить ассортимент хорватских товаров на нижегородском рынке. Убежден, что Хорватия может стать связующим звеном между Нижегородской областью и странами Евросоюза, - подчеркнул замглавы Нижегородской области.

Томислав Цар, в свою очередь, поблагодарил правительство Нижегородской области за прекрасный прием и выразил уверенность в развитии отношений с регионом.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Двенадцать пострадавших при взрыве в Дзержинске выписаны из больницы
Новую спортивную площадку установят на улице Сурикова к 1 сентября
Нижегородка получила 10 тысяч рублей компенсации после отравления хлором в бассейне фитнес-клуба
Фонд «НОНЦ» проведёт акцию по сдаче крови на типирование в рамках фестиваля «Здесь и сейчас»
Производство пищевой продукции в Нижегородской области выросло на 14,7%
Пропавший под Балахной 12-летний Коля Шляпников найден живым
Почти 22 тысячи квадратных метров дорог отремонтировано на Автозаводе
12-летний Коля Шляпников пропал в Балахнинском районе
25 тысяч человек посетили фестиваль «Ботаника» в Нижнем Новгороде
Территория Светлоярского парка увеличится более чем на 5,5 тысяч квадратных метров
Пропавшая в Нижнем Новгороде 33-летняя Татьяна Шиповникова найдена живой
Нижегородка выиграла грант на форуме «Таврида 5.0»
Очередные кадровые изменения произошли в администрации Дзержинска
15-летний подросток утонул в пруду на городском пляже в Выксе
Сотрудники нижегороского ГИБДД уничтожили почти 118 тысяч фотографий с нарушениями
В центре Нижнего Новгорода перекроют движение транспорта в связи с празднованием Дня России
МЧС: На Нижегородскую область надвигается гроза
Аналоговое эфирное вещание федеральных каналов окончательно прекращено в Нижегородской области
35-летний мужчина попал в больницу после пожара в магазине на Автозаводе
Главу сельсовета в Дальнеконстантиновском районе осудили за превышение полномочий
Глеб Никитин: «Фестиваль «Opus 52» посетили 20 тысяч человек»
Глеб Никитин наградил победителей этапа Кубка мира по выездке
Игрока ФК «Нижний Новгород» вызвали в юношескую сборную России
Замгубернатора Сергей Морозов проведет личный прием граждан
Сотрудники госохотнадзора спасли дикую косулю в селе Починки
Жители Нижнего Новгорода смогут следить за капремонтом в режиме онлайн