Нижегородка получила 10 тысяч рублей компенсации после отравления хлором в бассейне фитнес-клуба

СЕГОДНЯ 14:12 2019-06-11T14:12:21+03:00

Изменить размер текста: A A

Советский районный суд рассмотрел дело по иску Роспотребнадзора в интересах 35-летней нижегородки, которая отравилась хлором в бассейне спортивного клуба Gold' Fitness. Об этом сообщается на сайте прокуратуры Нижегородской области.

Определением суда утверждено мировое соглашение, согласно которому владелец фитнес-клуба компенсировал пострадавшей 10 тысяч рублей.

Напомним, ЧП произошло в спортивном клубе Gold' Fitness на улице Горького в начале февраля. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности здоровья потребителей». От отравления хлором тогда пострадали 10 человек. Четверых пострадавших пришлось госпитализировать. Позже в Нижегородскую детскую клиническую больницу доставлен еще один пострадавший - ребенок, состояние здоровья которого ухудшилось дома. В общей сложности на место происшествия выезжали две бригады медицины катастроф и три бригады скорой медицинской помощи.

ИСТОЧНИК KP.RU