2019-06-11T13:48:41+03:00
Общество

Фонд «НОНЦ» проведёт акцию по сдаче крови на типирование в рамках фестиваля «Здесь и сейчас»

Мероприятие пройдет 12 июня
Валерия ГРОМОВА
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В среду, 12 июня 2019 года, на Нижневолжской набережной в районе Речного вокзала в течение пяти часов – с 13:00 до 18:00 – будет проходить первый добровольческий фестиваль «Здесь и сейчас». Как сообщает пресс-служба облправительства, там будет стоять передвижной медицинский мобильный комплекс, внутри которого можно сдать кровь на типирование и вступить в Российский регистр потенциальных доноров костного мозга.

Организатором акции выступает фонд «НОНЦ». Партнёры - Горьковский автозавод (предоставляет передвижной медицинский мобильный комплекс) и Диагностическая лаборатория «Гемохелп» (медицинский персонал, осуществляющий забор крови).

Пробирки, которые будут собраны, отправятся в лабораторию Регистра НМИЦ гематологии Минздрава РФ для определения HLA-фенотипа и занесения в регистр. Волонтеры будут консультировать всех желающих.

Никакой специальной подготовки (вроде «быть натощак») для сдачи крови не требуется. Все, что нужно потенциальному донору, чтобы войти в регистр – быть в возрасте от 18 до 45 лет, соответствовать требованиям по здоровью (сходным с требованиями при обычном донорстве крови), заполнить специальную анкету со своими контактными и паспортными данными и сдать 6 мл крови из вены.

ИСТОЧНИК KP.RU

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