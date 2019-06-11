Производство пищевой продукции в Нижегородской области выросло на 14,7%

СЕГОДНЯ 13:06 2019-06-11T13:06:43+03:00

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В период с января по апрель 2019 года в Нижегородской области на 14,7% выросло производство пищевой продукции. Об этом сообщили в региональном министерстве сельского хозяйства и продовольственных ресурсов.

Так, за вышеуказанный срок было произведено продукции на сумму более 36 миллиардов рублей. Индекс физического объема производства пищевых продуктов составил 109%. За первые месяцы 2019 года стало производиться больше мяса и мясных полуфабрикатов, колбасных изделий, молока, творога, сливочного масла и маргарина, мороженого, кетчупов, соусов и другого.

- Пищевая промышленность и по итогам 2018 года, и в первые месяцы 2019 года показала самые высокие темпы роста среди всех отраслей промышленности, - заявил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

По словам главы региона, это связано в основном с ростом инвестиций. Кроме того, другие агропредприятия тоже планируют увеличивать экспорт.

- Выход на внешние рынки – одно из перспективных направлений развития агропромышленного комплекса региона. Это позволит получить дополнительную прибыль нашим предприятиям, а значит, повысить доходы сотрудников и создать новые рабочие места. Конечно, это важно, - подчеркнул Глеб Никитин.

ИСТОЧНИК KP.RU