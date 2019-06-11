2019-06-11T11:53:36+03:00
Общество

Почти 22 тысячи квадратных метров дорог отремонтировано на Автозаводе

В ближайшие дни будет отремонтировано дорожное полотно еще на трех участков
Валерия ГРОМОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Объем выполненных работ по карточному ремонту дорог в Автозаводском районе составил почти 19 тысяч квадратных метров. Об этом со ссылкой на управление благоустройства и содержания дорог сообщает пресс-служба мэрии Нижнего Новгорода.

Так, сделаны уже дорога на Мостоотряд, а также на улице Красных Партизан, переулке Моторный (от проспекта Октября до улице Поюшего), улице Лоскутова, бульваре Коноваленко, Мончегорской улице и других.

Объем выполненных работ по ямочному ремонту дорог составил более 2 500 квадратных метров (улицы Строкина, Львовская, тротуар по улице Патриотов и другие).

По словам главы Автозаводского района Александра Нагина , с начала сезона рабочие сделали более 21, 5 тысяч квадратных метров дорожного полотна.

А в ближайшие дни будет отремонтировано дорожное полотно на улице Шнитникова, улице Мончегорская, а также проезд от улицы Янки Купалы до школы № 161.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Новую спортивную площадку установят на улице Сурикова к 1 сентября
Нижегородка получила 10 тысяч рублей компенсации после отравления хлором в бассейне фитнес-клуба
Фонд «НОНЦ» проведёт акцию по сдаче крови на типирование в рамках фестиваля «Здесь и сейчас»
Производство пищевой продукции в Нижегородской области выросло на 14,7%
Пропавший под Балахной 12-летний Коля Шляпников найден живым
12-летний Коля Шляпников пропал в Балахнинском районе
25 тысяч человек посетили фестиваль «Ботаника» в Нижнем Новгороде
Территория Светлоярского парка увеличится более чем на 5,5 тысяч квадратных метров
Пропавшая в Нижнем Новгороде 33-летняя Татьяна Шиповникова найдена живой
Нижегородка выиграла грант на форуме «Таврида 5.0»
Очередные кадровые изменения произошли в администрации Дзержинска
15-летний подросток утонул в пруду на городском пляже в Выксе
Сотрудники нижегороского ГИБДД уничтожили почти 118 тысяч фотографий с нарушениями
В центре Нижнего Новгорода перекроют движение транспорта в связи с празднованием Дня России
МЧС: На Нижегородскую область надвигается гроза
Аналоговое эфирное вещание федеральных каналов окончательно прекращено в Нижегородской области
35-летний мужчина попал в больницу после пожара в магазине на Автозаводе
Главу сельсовета в Дальнеконстантиновском районе осудили за превышение полномочий
Глеб Никитин: «Фестиваль «Opus 52» посетили 20 тысяч человек»
Глеб Никитин наградил победителей этапа Кубка мира по выездке
Игрока ФК «Нижний Новгород» вызвали в юношескую сборную России
Замгубернатора Сергей Морозов проведет личный прием граждан
Сотрудники госохотнадзора спасли дикую косулю в селе Починки
Жители Нижнего Новгорода смогут следить за капремонтом в режиме онлайн