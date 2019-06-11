Почти 22 тысячи квадратных метров дорог отремонтировано на Автозаводе

СЕГОДНЯ 11:12 2019-06-11T11:53:36+03:00

В ближайшие дни будет отремонтировано дорожное полотно еще на трех участков

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Объем выполненных работ по карточному ремонту дорог в Автозаводском районе составил почти 19 тысяч квадратных метров. Об этом со ссылкой на управление благоустройства и содержания дорог сообщает пресс-служба мэрии Нижнего Новгорода.

Так, сделаны уже дорога на Мостоотряд, а также на улице Красных Партизан, переулке Моторный (от проспекта Октября до улице Поюшего), улице Лоскутова, бульваре Коноваленко, Мончегорской улице и других.

Объем выполненных работ по ямочному ремонту дорог составил более 2 500 квадратных метров (улицы Строкина, Львовская, тротуар по улице Патриотов и другие).

По словам главы Автозаводского района Александра Нагина , с начала сезона рабочие сделали более 21, 5 тысяч квадратных метров дорожного полотна.

А в ближайшие дни будет отремонтировано дорожное полотно на улице Шнитникова, улице Мончегорская, а также проезд от улицы Янки Купалы до школы № 161.

ИСТОЧНИК KP.RU