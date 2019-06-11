12-летний Коля Шляпников пропал в Балахнинском районе
10 июня 2019 года в поселке Большое Козино Балахнинского района Нижегородской области пропал 12-летний Коля Шляпников. Ориентировку с его фотографией и приметами распространил в социальных сетях поисково-спасательный отряд «Волонтер».
По информации добровольцев, мальчик вышел из своего дома на улице Первомайская около пяти часов вечера, и с тех пор его никто не видел.
Приметы мальчика: рост 150 сантиметров, телосложение среднее, глаза серо-голубые, волосы тёмно-русые.
В день исчезновения он был одет в зеленую футболку, синие шорты и чёрные сланцы. При себе у Коли были пластиковые часы.
Если у вас есть какая-либо информация о местонахождении данного подростка, пожалуйста, позвоните на горячую линию отряда поисково-спасательного отряда «Волонтер» 8-831-291-51-51 или сразу в полицию по номеру 102.
ИСТОЧНИК KP.RU