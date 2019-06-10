2019-06-10T17:04:40+03:00
Общество

Территория Светлоярского парка увеличится более чем на 5,5 тысяч квадратных метров

Валерия ГРОМОВА
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Статус земельного участка у Светлоярского озера изменен на «отдых (рекреация)». Об этом сообщает пресс-служба администрации Нижнего Новгорода.

Так, участок на улице Мокроусова площадью 5 620 метров в секунду теперь можно будет присоединить к территории общего пользования «парк Светлоярский». Постановление уже подписано мэром города Владимиром Пановым.

Согласно документу, городской комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами должен в установленном законом порядке внести изменения в реестр муниципального имущества.

По словам замдиректора департамента благоустройства Нижнего Новгорода Алексея Краснова, градоначальник поставил задачу по возвращению территорий, ранее изъятых из рекреационных зон в их прежние границы.

Кстати, благоустройство парка будет проходить в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды».

ИСТОЧНИК KP.RU

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