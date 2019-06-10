Территория Светлоярского парка увеличится более чем на 5,5 тысяч квадратных метров
Статус земельного участка у Светлоярского озера изменен на «отдых (рекреация)». Об этом сообщает пресс-служба администрации Нижнего Новгорода.
Так, участок на улице Мокроусова площадью 5 620 метров в секунду теперь можно будет присоединить к территории общего пользования «парк Светлоярский». Постановление уже подписано мэром города Владимиром Пановым.
Согласно документу, городской комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами должен в установленном законом порядке внести изменения в реестр муниципального имущества.
По словам замдиректора департамента благоустройства Нижнего Новгорода Алексея Краснова, градоначальник поставил задачу по возвращению территорий, ранее изъятых из рекреационных зон в их прежние границы.
Кстати, благоустройство парка будет проходить в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды».
ИСТОЧНИК KP.RU