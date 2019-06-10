2019-06-10T16:16:50+03:00
Общество

Нижегородка выиграла грант на форуме «Таврида 5.0»

Форум проходит с 11 мая по 9 августа
Валерия ГРОМОВА
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Нижегородка Юлия Сидорова выиграла грант в размере 50 тысяч рублей на реализацию своего проекта «Пресс-служба молодежной политики» на смене «Медиапоток» форума «Таврида 5.0». Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

По словам девушки, основная идея ее проекта - обучить пресс-секретарей в муниципальных районах и городских округах работе в социальных сетях, созданию актуального молодежного контента.

Всего в рамках «Тавриды» пройдут 12 смен: «Региональная команда фестиваля «Таврида - ARTRUSSIA», «Таврида ART-парк», «Медиапоток», «Волонтеры фестиваля «Таврида - ARTRUSSIA», «Волонтеры форума Таврида 5.0», «Молодежный архитектурный проектный офис Тавриды», «Год театра», «Народная смена», «Контемпорари-арт смена. Между прошлым и будущим», «Рэп смена», «Видео-продакшн смена» и «Камеди смена».

Четыре из них уже завершились. В них приняли участие 17 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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