Очередные кадровые изменения произошли в администрации Дзержинска

СЕГОДНЯ 16:02 2019-06-10T16:02:12+03:00

Изменить размер текста: A A

В понедельник, 10 июля 2019 года, глава Дзержинска Иван Носков подписал распоряжение о назначении Елены Фоминой на должность управляющий делами администрации городского округа.

Как сообщает пресс-служба мэрии города химиков, в подчинении у Фоминой будут находиться департамент управления делами и департамент информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации.

Заместитель главы администрации Глеб Андреев теперь будет курировать управление экологии и лесного хозяйства, которое было выведено из департамента жилищно-коммунального хозяйства, а также управление транспорта и связи, выведенное из департамента благоустройства и дорожного хозяйства.

Кроме того, на должность директора департамента управления делами назначен Сергей Кузнецов. На прошлой неделе пост первого заместителя директора департамента управления делами, начальника управления организационной работы и документооборота покинула Ирина Городинская.

ИСТОЧНИК KP.RU