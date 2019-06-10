2019-06-10T16:02:12+03:00
Общество

Очередные кадровые изменения произошли в администрации Дзержинска

Соответствующие документы подписаны главой города
Валерия ГРОМОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

В понедельник, 10 июля 2019 года, глава Дзержинска Иван Носков подписал распоряжение о назначении Елены Фоминой на должность управляющий делами администрации городского округа.

Как сообщает пресс-служба мэрии города химиков, в подчинении у Фоминой будут находиться департамент управления делами и департамент информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации.

Заместитель главы администрации Глеб Андреев теперь будет курировать управление экологии и лесного хозяйства, которое было выведено из департамента жилищно-коммунального хозяйства, а также управление транспорта и связи, выведенное из департамента благоустройства и дорожного хозяйства.

Кроме того, на должность директора департамента управления делами назначен Сергей Кузнецов. На прошлой неделе пост первого заместителя директора департамента управления делами, начальника управления организационной работы и документооборота покинула Ирина Городинская.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Территория Светлоярского парка увеличится более чем на 5,5 тысяч квадратных метров
Пропавшая в Нижнем Новгороде 33-летняя Татьяна Шиповникова найдена живой
Нижегородка выиграла грант на форуме «Таврида 5.0»
15-летний подросток утонул в пруду на городском пляже в Выксе
Сотрудники нижегороского ГИБДД уничтожили почти 118 тысяч фотографий с нарушениями
В центре Нижнего Новгорода перекроют движение транспорта в связи с празднованием Дня России
МЧС: На Нижегородскую область надвигается гроза
Аналоговое эфирное вещание федеральных каналов окончательно прекращено в Нижегородской области
35-летний мужчина попал в больницу после пожара в магазине на Автозаводе
Главу сельсовета в Дальнеконстантиновском районе осудили за превышение полномочий
Глеб Никитин: «Фестиваль «Opus 52» посетили 20 тысяч человек»
Глеб Никитин наградил победителей этапа Кубка мира по выездке
Игрока ФК «Нижний Новгород» вызвали в юношескую сборную России
Замгубернатора Сергей Морозов проведет личный прием граждан
Сотрудники госохотнадзора спасли дикую косулю в селе Починки
Жители Нижнего Новгорода смогут следить за капремонтом в режиме онлайн