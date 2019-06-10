15-летний подросток утонул в пруду на городском пляже в Выксе

СЕГОДНЯ 15:23 2019-06-10T15:23:09+03:00

Его тело до сих пор ищут водолазы

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В воскресенье, 9 июня 2019 года, в следственный комитет поступила информация о гибели 15-летнего подростка на пруду в Выксе. Об этом сообщается на официальном сайте СУ СК РФ по Нижегородской области.

По данному факту была организована доследственная проверка.

По предварительным данным, трагедия случилась, когда двое мальчиков были купаться на городской пляж на Верхнем пруду.

- Заплыв далеко от берега и поняв, что самостоятельно не смогут доплыть, они стали просить помощи у находящихся на берегу отдыхающих, - объяснили следователи.

Трое мужчин кинулись спасать ребят, но вытащить из воды удалось лишь одного из них. Тело утонувшего подростка до сих пор не найдено. Спасатели водолазной группы МЧС до настоящего времени производят поисковые работы.

Как установили следователи, в тот злополучный день подростки находились на водоеме без сопровождения взрослых.

ИСТОЧНИК KP.RU