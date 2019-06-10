В центре Нижнего Новгорода перекроют движение транспорта в связи с празднованием Дня России

СЕГОДНЯ 13:26 2019-06-10T13:26:10+03:00

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В эту среду, 12 июня 2019 года, в центре Нижнего Новгорода будет временно изменено движение транспорта. Это связано с проведением Дня России.

Как сообщает пресс-служба мэрии со ссылкой на департамент транспорта, изменения начнут вступать в силу уже с 10 часов утра. Так, до полуночи нельзя будет ездить по площади Минина и Пожарского (на участке от улицы Варварской до Верхне-Волжской набережной), Георгиевскому съезду, Верхне-Волжской набережной (на участке от площади Минина и Пожарского до улицы Пискунова), улице Минина (на участке от площади Минина и Пожарского до улицы Пискунова) и улице Ульянова (на участке от дома №2 до площади Минина и Пожарского).

С 13:30 до 23:59 перекроют центральную площадь города от улицы Варварской до Кладовой башни Нижегородского кремля, Зеленский съезд от площади Минина и Пожарского до Коромысловой башни Нижегородского кремля, улицу Ульянова от площади Минина и Пожарского до улицы Пискунова, улицу Варварскую (на участке от площади Минина и Пожарского до улицы Пискунова), улицу Алексеевской (от площади Минина и Пожарского до улицы Пискунова) и улицу Пожарского.

Также в течение полутора часов - с 13:30 до 15:00 – будет ограничено движение по Октябрьской улице (от Зеленского съезда до Алексеевской) и Лыковой дамбе, а с с 22.00 до 23.30 перекроют Нижневолжскую набережную (от улицы Широкой до Казанского съезда).

Объезд будет организован по прилегающим улицами.

ИСТОЧНИК KP.RU