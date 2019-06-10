МЧС: На Нижегородскую область надвигается гроза

СЕГОДНЯ 12:45 2019-06-10T12:45:46+03:00

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В ближайшие несколько часов 10 июня в Нижегородской области ожидается гроза. Об этом сообщает ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС». Такая погода сохранится до вечера.

В связи с этим прогнозируется вероятностьвозникновения чрезвычайных ситуаций не выше муниципального уровня. Могут быть поражены объекты, не оборудованные громоотводом.

Сотрудники ГУ МЧС России по Нижегородской области рекомендуют жителям держаться подальше от электропроводки и антенн во время грозы. Также лучше не стоят у окон и дверей. Отключайте мобильные телефоны и бытовые приборы в доме.

Кроме того, не стоит прятаться под высокими деревьями и не подходить к высоким металлическим конструкциям. Нужно укрыться в магазине или жилом доме.

Не забывайте, что во время грозы нельзя купаться в водоемах, не следует бегать, ездить на велосипеде, мотоцикле. Будьте максимально осторожными в обращении с открытым огнем.

ИСТОЧНИК KP.RU