35-летний мужчина попал в больницу после пожара в магазине на Автозаводе

СЕГОДНЯ 10:24 2019-06-10T10:24:29+03:00

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В ночь с субботы на воскресенье в минувшие выходные произошел пожар в магазине на улице Мончегорская в Автозаводском районе. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Нижегородской области, сообщение о происшествии поступило в пожарную часть около половины шестого утра.

Обгорело имущество магазина на площади десять квадратных метров. Пожарные спасли из огня мужчину 1984 года рождения. Он получил отравление продуктами горения.

Согласно информации, пострадавший был госпитализирован в городскую клиническую больницу №33 Нижнего Новгорода. В тушении пожара и ликвидации его последствия были задействованы 28 человек личного состава и девять единиц техники.

Предполагаемая причина случившегося - поджог.

Ранее сообщалось, что 7 июня во время свадьбы в загородном клубе «Ранчо 636» в Дзержинске произошло массовое отравление. По данным министерства здравоохранения Нижегородской области, пострадали 26 человек, 17 из них были доставлены в больницу. Основную часть направили в инфекционное отделение дзержинской больницы, двое из которых попали в реанимацию. Троих пострадавших привезли в Нижний Новгород.

ИСТОЧНИК KP.RU