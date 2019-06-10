Главу сельсовета в Дальнеконстантиновском районе осудили за превышение полномочий

СЕГОДНЯ 09:49 2019-06-10T09:49:59+03:00

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В Дальнеконстантиновском районе суд вынес приговор в отношении бывшего главы администрации местного сельсовета. Как сообщается на официальном сайте прокуратуры Нижегородской области, дело расследовалось по статье «Превышение должностных полномочий» уголовного кодекса Российской Федерации.

Согласно информации, в 2017 году 34-летний подсудимый, который работал в Кужутском сельсовете, не имея полномочий по предоставлению права пользования участками недр местного значения и выдаче лицензии, разрешил работникам коммерческой организации-подрядчика осуществить вывоз песка за оказание помощи в восстановлении проезжей части в деревни Кужутки.

Из-за его действия министерству экологии и природных ресурсов Нижегородской области был причинен ущерб в размере около 100 тысяч рублей. Свою вину мужчина не признал.

Суд с учетом позиции государственного обвинителя назначил бывшему чиновнику наказание в виде двух лет лишения свободы условно с аналогичным испытательным сроком.

ИСТОЧНИК KP.RU