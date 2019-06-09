Глеб Никитин: «Фестиваль «Opus 52» посетили 20 тысяч человек»

9 Июнь 21:39 2019-06-09T21:39:34+03:00

Еще около 100 тысяч человек в разных уголках мира смотрели трансляцию фестиваля

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Двадцать тысяч человек посетили международный фестиваль современной академической музыки «Opus 52» 8 июня, сообщил глава региона Глеб Никитин.

В день фестиваля работу местно Кремля продлили до 03.00 ночи. На протяжении почти 12 часов там звучала музыка, гости фестиваля могли сидеть на газоне, устраивать пикники.

- Приятно видеть, как кремль превращается в по-настоящему общественное пространство, где можно послушать музыку и спокойно посидеть. К 800-летию таких событий будет только больше, - заверил губернатор. - Наша задача - сделать сердце Нижнего Новгорода максимально открытым для горожан, снижать административное значение древней крепости. Есть планы по развитию ряда общественных пространств внутри кремля, которые могли бы стать новыми центрами культурной жизни города.

Еще примерно 100 тысяч человек следили за прямой трансляцией в социальной сети «ВКонтакте». Это пользователи из 20 стран мира (Казахстан, Германия, Франция, США, Великобритания, Италия и Исландия).

ИСТОЧНИК KP.RU