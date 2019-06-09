2019-06-09T19:36:23+03:00
Спорт

Глеб Никитин наградил победителей этапа Кубка мира по выездке

Также награду из рук главы региона получили победители Кубка России и Кубка губернатора Нижегородской области
Анастасия НАЗАРОВА
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Глава региона Нижегородской области Глеб Никитин наградил победителей Кубка мира по выездке, Кубка России и Кубка губернатора Нижегородской области 9 июня. Турниры проходили в приволжской столице с 5 по 9 июня, передает пресс-служба облправительства.

- Говорят, выездка - это высшая школа верховой езды, самый сложный вид конного спорта. Неслучайно он относится к олимпийским. И замечательно, что такой прекрасный вид спорта давно стал традиционным и популярным в Нижегородской области, - заявил губернатор. - То, что на поле нашего «Пассажа» уже 14-й год подряд проводится этап Кубка мира по выездке, а чемпионат России уже 25-й раз, - лучшее тому подтверждение. В этом году в турнирах приняли участие около 80 спортивных пар, в том числе члены сборной команды страны по выездке, для которых прошедшие соревнования стали отборочными для участия в летних Олимпийских играх в Токио в следующем 2020 году.

На церемонии награждения также присутствовала президент Федерации конного спорта России Марина Сечина. Она заявила, что у всех выступавших спортсменов большое будущее.

- И в этом будущем мы абсолютно уверены и во всем им будем содействовать. Конный спорт России был, есть и будет всегда, - заключила Сечина.

ИСТОЧНИК KP.RU

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