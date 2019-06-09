2019-06-09T17:07:24+03:00
Спорт

Игрока ФК «Нижний Новгород» вызвали в юношескую сборную России

Николай Сысуев отправится в Саранск 10 июня
Анастасия НАЗАРОВА
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Вратаря футбольного клуба «Нижний Новгород» Николая Сысуева вызвали в юношескую сборную России (U-20) в Новогорск. Как сообщается на сайте ФК «НН», сборная будет участвовать в Кубке Профессиональной футбольной Лиги «Переправа».

Напомним, с 1978 по 1991 год «Переправа» была всесоюзным турниром для молодежных и юношеских команд. А с 2002 по 2009 годы проводился молодежный кубок ПФЛ «Надежда». Теперь «Переправа» возвращается и пройдет в Саранске с 11 по 15 июня.

Как уточняет пресс-служба ФК «Нижний Новгород», 10 июня Николай Сысуев в составе юношеской сборной отправится в Саранск. Участвовать в турнире будут сборные территориальных групп ПФЛ, состоящие из игроков, которым не больше 21 года, а также юношеская сборная России (U-20).

Ранее «Комсомолка» писала, что футбольный клуб «Нижний Новгород» лишился возможности выступить в российской премьер-лиге в следующем сезоне. В двух стыковых матчах наш клуб сражался с самарскими «Крыльями советов».

ИСТОЧНИК KP.RU

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