2019-06-09T14:10:53+03:00
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Сотрудники госохотнадзора спасли дикую косулю в селе Починки

Специалисты обращают внимание, что численность лосей и косулей в регионе увеличилась
Анастасия НАЗАРОВА
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Фото предоставлено госохотнадзором Нижегородской области.Фото предоставлено госохотнадзором Нижегородской области.
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Сотрудники областного госохотнадзора не дали погибнуть дикой косуле, обнаруженной местными жителями в селе Починки. Эксперты сначала обездвижили животное, а после выпустили в естественную среду обитания, сообщили в ведомстве.

В 2012 году косуля была исключен из Красной книги Нижегородской области, поскольку численность этих животных выросла практически в два раза благодаря проводимым биотехническим и охранным мероприятиям. Причем популяция косуль продолжает расти, особенно на юге области. Сейчас в регионе 963 особи, тогда как в 2017 году их было всего 520.

В комитете госохотнадзора отметили, что в случае обнаружения диких животных в населенном пункте надо вызвать профессионалов, позвонив по телефону экологической диспетчерской службы 433-22-11 или по единому номер 112.

Напомним, глава региона Глеб Никитин утвердил новую редакцию госпрограммы «Охрана животного мира Нижегородской области». Цель ее - обеспечение сохранения, воспроизводства и рационального использования объектов животного мира и среды их обитания.

ИСТОЧНИК KP.RU

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