Молодежный фестиваль «Высота» пройдет в Нижнем Новгороде 31 августа

СЕГОДНЯ 10:53 2019-06-09T11:44:26+03:00

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Молодежный фестиваль «Высота» состоится на площади Минина и Пожарского в Нижнем Новгороде 31 августа. Как сообщает региональный минобр, это первый посвященный молодежным трендам фестиваль в регионе.

Событие объединит на своей территории свыше 25 тысяч участников и более 70 локальных молодежных сообществ. Вход будет свободным.

Центральным местом его проведения станет площадь Минина в столице Приволжья. Там соберутся эксперты, классические и киберспортмены, а также деятели культуры. Участников ждут десятки интерактивных площадок, обширный лекторий, арт-пространства и фотозоны, розыгрыши призов и многое другое.

Вместе с тем в минобре подчеркнули, что 17 июня в 16.00 состоится open-call, в рамках которого молодежные организации смогут представить свои предложения по развитию фестиваля и поучаствовать в организации «Высоты». Подробности в группе фестиваля в соцсети «Вконтакте».

Напомним, что мероприятие организовано Советом по делам молодежи при губернаторе Нижегородской области при поддержке облправительства.

ИСТОЧНИК KP.RU