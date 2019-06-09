Более тысячи нижегородцев посмотрели матч между Россией и Сан-Марино на площадке «Спорт Порт»

СЕГОДНЯ 09:22 2019-06-09T09:22:36+03:00

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Более тысячи болельщиков посмотрели трансляцию матча между сборными России и Сан-Марино рядом со стадионом «Нижний Новгород». Несколько дней назад там открылась спортивно-развлекательная площадка «Спорт порт».

Игра проходила в Саранске 8 июня и завершилась со счетом 9:0 в пользу сборной России.

Напомним, через два дня, 11 июня, наши футболисты приедут в Нижний Новгород, чтобы провести здесь матч в рамках отбора на Евро-2020. Игра против сборной Кипра начнется в 21:45, а в течение всего вечера на арене будет организована развлекательная программа. Так, «Комсомолка» уже сообщала, что перед матчем будет выступать группа «5sta Family».

Кроме того, на Нижневолжской набережной откроется фан-зона, вход на которую будет бесплатным.

А в воскресенье, 9 июня, экс-футболисты сборной России проведут автограф-сессии для нижегородцев. С 14.00 до 14.45 Андрей Тихонов, Дмитрий Хлестов и Руслан Пименов посетят спортивно-развлекательную площадку «Спорт Порт». С 15.35 до 16.05 футболистов можно будет найти в ТЦ «Небо», а с 16.45 до 17.15 – в ТЦ «Фантастика».

ИСТОЧНИК KP.RU