Нижегородский кремль может стать площадкой международного музыкального фестиваля «Opus 52»

8 Июнь 21:19 2019-06-08T21:19:43+03:00

Если нижегородцам понравится фестиваль, то в следующем году он вновь пройдет в Нижнем Новгороде

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В субботу, 8 июня, Нижегородский кремль впервые стал местом проведения международного фестиваля современной академической музыки «Opus 52». И если нижегородцам он понравится, то и в следующем году нижегородцы смогут насладить академической музыкой под открытым небом.

- Нижегородский кремль сегодня будет открыт до трех утра, а на газонах можно будет сидеть или даже устраивать пикники, одновременно наслаждаясь музыкой, - отметил замгубернатора Нижегородской области Александр Югов.

На протяжении 12 часов нижегородцы смогут послушать игру коллективов из восьми стран, которые исполнят произведения современных композиторов, со многими из которых нижегородцы до сих пор не имели возможности познакомиться. Кроме того, в Нижний Новгород впервые приедут трубач с мировым именем Маркус Штокхаузен и одна из ведущих скрипок мира Татьяна Гринденко со своим ансамблем Opus Posth. А самый известный ансамбль современной музыки Эстонии Ансамбль U представит на фестивале свой интерактивный проект «Оркестр Публики», в котором музыканты совместно со зрителями будут сочинять музыку в реальном времени через WI-FI сеть.

ИСТОЧНИК KP.RU