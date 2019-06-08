2019-06-08T21:19:43+03:00
Общество

Нижегородский кремль может стать площадкой международного музыкального фестиваля «Opus 52»

Если нижегородцам понравится фестиваль, то в следующем году он вновь пройдет в Нижнем Новгороде
Юлия ДАНЧЕНКО
Поделиться:
Изменить размер текста:

В субботу, 8 июня, Нижегородский кремль впервые стал местом проведения международного фестиваля современной академической музыки «Opus 52». И если нижегородцам он понравится, то и в следующем году нижегородцы смогут насладить академической музыкой под открытым небом.

- Нижегородский кремль сегодня будет открыт до трех утра, а на газонах можно будет сидеть или даже устраивать пикники, одновременно наслаждаясь музыкой, - отметил замгубернатора Нижегородской области Александр Югов.

На протяжении 12 часов нижегородцы смогут послушать игру коллективов из восьми стран, которые исполнят произведения современных композиторов, со многими из которых нижегородцы до сих пор не имели возможности познакомиться. Кроме того, в Нижний Новгород впервые приедут трубач с мировым именем Маркус Штокхаузен и одна из ведущих скрипок мира Татьяна Гринденко со своим ансамблем Opus Posth. А самый известный ансамбль современной музыки Эстонии Ансамбль U представит на фестивале свой интерактивный проект «Оркестр Публики», в котором музыканты совместно со зрителями будут сочинять музыку в реальном времени через WI-FI сеть.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Капуста, гречневая крупа и вермишель подешевели в Нижегородской области
Три человека до сих пор находятся в больнице после массового отравления в Дзержинске
Нижнем Новгороде стартовал экологический фестиваль «Ботаника»
В Нижегородской области посадили 16 миллионов деревьев
Участников ликвидации последствий взрыва на АО «ГосНИИ «Кристалл» в Дзержинске наградили
Нижегородцев ждет гроза
Жителям Нижегородской области сделали перерасчет за тепло почти на 1 млн 743 тысячи рублей
Глеб Никитин и Сергей Собянин подписали соглашение о сотрудничестве
Матч «Россия – Сан-Марино» нижегородцы смогут посмотреть на большом экране
В Нижнем Новгороде возобновляется движение трамваев по маршруту № 11
Следователи возбудили уголовное дело по факту обрушения стены дома на 10-летних детей
Время движения автобусов на проспекте Гагарина от Щербинок до Мызы сократилось – НПАТ
Группа «5sta Family» выступит на разогреве перед матчем Россия - Кипр
Жара до +33 градусов ожидается в Нижнем Новгороде в выходные
«Горячая линия» по вопросам противооползневых мероприятий пройдет в Нижнем Новгороде
В Арзамасском районе ограждение памятника погибшим в ВОВ сдали на металлолом