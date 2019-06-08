2019-06-08T20:50:00+03:00
Общество

Капуста, гречневая крупа и вермишель подешевели в Нижегородской области

Незначительно снизились цены на целый ряд продовольственных товаров первой необходимости
Юлия ДАНЧЕНКО
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В Нижегородской области отмечается снижение цен на белокочанную капусту, вермишель и гречневую крупу. Об это сообщили в региональном министерстве экономического развития и инвестиций со ссылкой на Нижегородстат.

Согласно данным статистики, за неделю с 27 мая по 2 июня стоимость капусты уменьшилась с 58,89 рублей до 54,24 рубля за килограмм. Гречневая крупа подешевела с 44,60 рублей до 43,02 рубля за килограмм, вермишель упала в цене с 60,08 рублей до 58,40 рублей за килограмм.

Кроме того, Нижегородстат зафиксировал незначительное снижение цены на целый ряд продовольственных товаров первой необходимости: свинину, куриные яйца, пастеризованное молоко жирностью 2,5-3,2 процентов, ржаной и ржано-пшеничный хлеб, пшеничную муку, сахар, пшено, репчатый лук. При этом цены на баранину и мясо птицы остались без изменений.

ИСТОЧНИК KP.RU

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