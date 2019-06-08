2019-06-08T19:22:40+03:00
Общество

Нижнем Новгороде стартовал экологический фестиваль «Ботаника»

Площадка открылась в Александровском саду
Юлия ДАНЧЕНКО
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В Нижнем Новгороде стартовал первый экологический фестиваль «Ботаника». Он будет проходить в городе два дня - 8 и 9 июня. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.

По мнению заместителя губернатора Нижегородской области Александра Югова, фестиваль должен научить нижегородцев разумно и бережно относиться к своему городу. Во время праздника всех желающих научат правильно сортировать мусор и расскажут о его переработке и дальнейшем использовании. Кроме того, будет организован мастер-класс, где вас научат делать экологичные украшения. А любители животных смогут найти себе четвероного друга из приюта.

- Это второе наше крупное событийное мероприятие к 800-летию Нижнего Новгорода, - рассказал Александр Югов. - Мы будем делать не просто праздники, а праздники со смыслом.

Хедлайнеры музыкальной программы: Алоэ Вера, Magicool, The Soul Surfers.

Фестиваль «Ботаника» проходит в Александровском саду 8 и 9 июня. Вход бесплатный.

ИСТОЧНИК KP.RU

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