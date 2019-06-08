В Нижегородской области посадили 16 миллионов деревьев

СЕГОДНЯ 18:23 2019-06-08T18:23:29+03:00

Весенний план по посадке леса выполнен на 100 процентов

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В Нижегородской области завершился весенний лесокультурный сезон. В региональном департаменте леса подвели итоги, и оказалось, что нынешней весной было заложено 4058 гектаров лесных культур, то есть более 16 миллионов деревьев ценных пород. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.

- Весенний план по созданию лесных культур выполнен на 100 процентов, - прокомментировал директор департамента Роман Воробьев.

Однако в департаменте леса отдыхать не собираются. Начался следующий этап работ - агротехнический и лесоводственный уход за лесными культурами. Кроме того, впереди осенний этап посадки леса и традиционное проведение акции «Живи лес».

Напомним, «Комсомольская правда» - Нижний Новгород» также провела субботник по посадке деревьев, который прошел 16 мая на территории ГБУЗ НО «Нижегородская детская областная клиническая больница». Вместе с журналистами облагораживали территорию ещ сто волонтеров.

ИСТОЧНИК KP.RU