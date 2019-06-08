Нижегородцев ждет гроза

СЕГОДНЯ 14:59 2019-06-08T14:59:57+03:00

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В ближайшие один-три часа в Нижегородской области и Нижнем Новгороде может начаться гроза. Однако ненастье накроет лишь части города и области. Об этом сообщает ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС».

В связи с грозой возрастает вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с поражением объектов электроэнергетики, хранилищ ГСМ и нарушениями в работе систем ЖКХ.

ГУ МЧС России по Нижегородской области рекомендует во время грозы держаться как можно дальше от электропроводки и антенн. При сильном ветре не стоит стоять у окон и дверей.

Если гроза застала вас на улице, не прячьтесь под высокими деревьями, особенно одинокими. Обходите стороной высокие металлические конструкции. И как можно быстрее постарайтесь спрятаться в здании. Кроме того, во время грозы опасно купаться, бегать, ездить на велосипеде и мотоцикле.

ИСТОЧНИК KP.RU