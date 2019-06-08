Жителям Нижегородской области сделали перерасчет за тепло почти на 1 млн 743 тысячи рублей

СЕГОДНЯ 14:49 2019-06-08T14:49:12+03:00

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Жителям городского типа Гремячево в городском округе Кулебаки Нижегородской области удалось добиться перерасчета платы за тепло. Им уже вернули почти 1 миллион 743 тысячи рублей. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области со ссылкой на Госжилинспекцию.

После многочисленных обращений жителей специалисты Госжилинспекции провели внеплановую проверку по вопросу правомерности начисления платы за отопление. Оказалось, что в квитанции за октябрь 2018 года произведена ежегодная корректировка размера платы за коммунальную услугу по отоплению для жителей улицы Горняков, дом№ 2,7,9, а также тем, кто живет на улице Ленина, в домах № 25,27,28,29,30,36,37,38. Но при проведении корректировки платы за коммунальную услугу суммы перерасчета были занижены.

После выявленных нарушений исполнителю коммунальных услуг ООО «Промтепло» Госжилинспекция направила предписание о проведении ежегодной корректировки платы по отоплению с применением корректных сумм.

Предписание специалистов уже исполнено. Жителям провели правильный перерасчет на общую сумму 1 742 688 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU