Матч «Россия – Сан-Марино» нижегородцы смогут посмотреть на большом экране

СЕГОДНЯ 09:29 2019-06-08T09:29:21+03:00

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В субботу, 8 июня, всех любителей футбола ждет прекрасный подарок – матч «Россия – Сан-Марино» можно будет увидеть на большом экране. Трансляция будет вестись на спортивно-развлекательной площадке «Спорт Порт» на территории стадиона «Нижний Новгород». Об этом сообщила пресс-служба правительства Нижегородской области.

Спортивный праздник начнется в 11.00. В это время стартуют масштабные соревнования по стритболу 3*3, в которых примут участие 100 команд.

Также в 11.00 рядом с прокатом на площадке «Спорт Порт» для всех нижегородцев пройдут бесплатные EMS-тренировки, которые продлятся до 15.00.

С 12.00 до 18.00 рядом с третьим гейтом внутри периметра стадиона «Нижний Новгород» пройдет фестиваль низких и стильных автомобилей.

В 17.30 на большом экране будет показан фильм про жизнь известного советского футболиста, вратаря «Лев Яшин – номер один».

А после фильма всех нижегородских болельщиков ждут у главной сцены. В 19.00 на большой экран будет выведена прямая трансляция отборочного матча Euro 2020 Россия – Сан-Марино, который пройдет на стадионе в Саранске.

Вход на все мероприятия свободный.

ИСТОЧНИК KP.RU