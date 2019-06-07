Следователи возбудили уголовное дело по факту обрушения стены дома на 10-летних детей

СЕГОДНЯ 16:36 2019-06-07T16:36:10+03:00

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Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту травмирования двоих мальчиков на Заречном бульваре в Нижнем Новгороде. Как сообщается на официальном сайте ведомства, расследование проводится по статье «Халатность» уголовного кодекса.

Напомним, инцидент произошел месяц назад – 7 мая 2019 года – около пяти часов вечера. Два 10-летних мальчика шли около заброшенного строения, когда прямо на них рухнула стена.

- Одному из детей был причинен легкий вред здоровью, а второму, проходившему длительное лечение в больнице, степень тяжести вреда здоровью будет установлена по результатам судебно-медицинской экспертизы, - пояснили следователи.

Установлено, что земельный участок, на котором было построено здание, находится в собственности администрации города. Кроме того, дом является самовольной постройкой и включено в перечень строений, подлежащих сносу.

Расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU