2019-06-07T15:21:00+03:00
Общество

Время движения автобусов на проспекте Гагарина от Щербинок до Мызы сократилось – НПАТ

Ранее они ездили по этому маршруту 20 минут, а сейчас – 11
Валерия ГРОМОВА
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Время движения автобусов на проспекте Гагарина на участке от Щербинок до Мызы в час пик сократилось на девять минут. Как сообщает пресс-служба горадминистрации, ранее они ездили по этому маршруту 20 минут, а сейчас – 11.

Как подчеркнули сотрудники муниципального предприятия «Нижегородпассажиравтотранс», выделенная полоса, которая появилась на участке 1 июня, позволила соблюдать расписание движения общественного транспорта в час пик.

Зафиксировано увеличение средней скорости передвижения троллейбусов на маршрутах №13,31 «пл.Минина и Пожарского – мкр. с 17,9 км/ч до 18,2 км/ч.

Ранее сообщалось, что на сайте cgange.org уже появилась петиция с просьбой отменить «выделенку».

- Власти хотят, чтобы мы пересели на автобус, но при этом не создали никаких условий для этого. Пробки с богородской и арзамасской стороны по направлению в Нижний Новгород всегда были огромные, а сейчас стало просто невозможно нормально доезжать на работу. А на автобусе до работы мы можем добраться только с пересадкой, – написала создательница петиции Анастасия Мокрецова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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