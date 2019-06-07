Группа «5sta Family» выступит на разогреве перед матчем Россия - Кипр

СЕГОДНЯ 14:46 2019-06-07T14:46:47+03:00

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Группа «5sta Family» выступит на стадионе «Нижний Новгород» перед матчем между сборными России и Кипра, который пройдет в приволжской столице 11 июня. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Популярные артисты будут выступать в 20:40, а предматчевая программа начнется в 19:00. Болельщики смогут помериться силами с Дмитрием Сычевым, Алексеем Смертиным, Андреем Карякой и Дмитрием Хлестовым, пройти тесты на скорость реакции и точность удара, сыграть в панна-футбол, стритбол и текбол, сделать прическу в барбер-шопе и выиграть призы.

На площади перед стадионом можно будет повстречаться с античными Богами, потанцевать под звуки старинных музыкальных инструментов, принять участие во флешмобе и пенном шоу, сделать селфи с Афродитой и попробовать греческую кухню.

Также на Нижневолжской набережной будет открыта фан-зона, которая откроется в 19:00 рядом с Речным вокзалом. Площадка будет открыта до полуночи, вход на нее свободный.

Напомним, 9 июня экс-футболисты сборной России проведут автограф-сессии для нижегородцев. Андрей Тихонов, Дмитрий Хлестов и Руслан Пименов посетят «Спорт Порт», ТЦ «Небо» и ТЦ «Фантастику» с 14.00 до 17.15.

ИСТОЧНИК KP.RU