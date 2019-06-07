2019-06-07T13:02:39+03:00
Общество

Жара до +33 градусов ожидается в Нижнем Новгороде в выходные

Сотрудники МЧС рекомендуют избегать воздействия высокой температуры воздуха
Валерия ГРОМОВА
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В ближайшие выходные, с 8 по 10 июня 2019 года, в Нижегородской области ожидается жара до +33 градусов. Об этом сообщает ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС».

В связи с этим повышается вероятность возникновения ЧС, но они не поднимутся выше муниципального уровня. Также увеличивается вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с перевозкой опасных грузов, отключением электроэнергии в результате перегрева трансформаторных подстанций, нарушениями в работе железнодорожного транспорта в результате деформации железнодорожного полотна.

Сотрудники ГУ МЧС по региону рекомендуют нижегородцам избегать воздействия жары – носите светлую и воздухопроницаемую одежду и головные уборы. Необходимо следить за детьми и не отпускать их надолго на открытое солнце.

Также обязательно соблюдайте правила поведения на воде. В пожароопасный период рекомендуется быть предельно внимательными и соблюдать все необходимые правила безопасности. Не жгите мусор на дачных и садовых участках и рядом с лесом. При обнаружении природного пожара будьте внимательны и осторожны, незамедлительно вызовите пожарных.

ИСТОЧНИК KP.RU

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