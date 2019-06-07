В Арзамасском районе ограждение памятника погибшим в ВОВ сдали на металлолом

СЕГОДНЯ 12:10 2019-06-07T12:10:16+03:00

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Утром 3 июня жители поселка Выездное в Арзамасском районе не досчитались ограждения на памятнике погибшим воинам Великой Отечественной войны. Как оказалось, за ночь неизвестные похитили сразу восемь пролетов чугунных секций ограждения вокруг памятника. Об этом «Комсомолке» сообщил источник в правоохранительных органах.

- По данному факту сразу было возбуждено уголовное дело по статье «Кража», - сообщил источник. – В ходе расследования выяснилось, что к совершению данного преступления могут быть причастны двое молодых людей – 20 и 23 лет. Оба они нигде не работают и уже были ранее судимы за кражу, грабеж и незаконное хранение наркотиков.

Как выяснилось в ходе расследования этого дела, молодые люди сдали украденное ограждение в пункт приема металлолома. Кстати, свою вину задержанные уже признали и дали признательные показания. Сейчас они отпущены под подписку о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU