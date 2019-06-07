2019-06-07T12:10:16+03:00
Происшествия

В Арзамасском районе ограждение памятника погибшим в ВОВ сдали на металлолом

В общей сложности, неизвестные похитили восемь пролетов чугунных секций
Василий КРОТОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

Утром 3 июня жители поселка Выездное в Арзамасском районе не досчитались ограждения на памятнике погибшим воинам Великой Отечественной войны. Как оказалось, за ночь неизвестные похитили сразу восемь пролетов чугунных секций ограждения вокруг памятника. Об этом «Комсомолке» сообщил источник в правоохранительных органах.

- По данному факту сразу было возбуждено уголовное дело по статье «Кража», - сообщил источник. – В ходе расследования выяснилось, что к совершению данного преступления могут быть причастны двое молодых людей – 20 и 23 лет. Оба они нигде не работают и уже были ранее судимы за кражу, грабеж и незаконное хранение наркотиков.

Как выяснилось в ходе расследования этого дела, молодые люди сдали украденное ограждение в пункт приема металлолома. Кстати, свою вину задержанные уже признали и дали признательные показания. Сейчас они отпущены под подписку о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Жара до +33 градусов ожидается в Нижнем Новгороде в выходные
«Горячая линия» по вопросам противооползневых мероприятий пройдет в Нижнем Новгороде
Промышленное производство в Нижегородской области выросло на 3,7%
Глеб Никитин принял участие в заседании консультативной комиссии Госсовета РФ
«Социальный патруль» прошел в Автозаводском районе
Пенсионер выпал из окна больницы в Шахунье
Водитель иномарки сбил трех третьеклассниц на велосипедах в Нижнем Новгороде
Нижегородская область поделится с Якутией опытом проекта «Команда Правительства»
С 8 июня изменится схема движения на съезде с Канавинского моста
14-летняя девочка пропала ночью в Кстовском районе
Нижегородцы смогут покупать новые книги со скидками за сдачу вторсырья
Движение транспорта временно ограничат у стадиона «Нижний Новгород» 11 и 12 июня
Глеб Никитин: «Фан-зона будет организована на Нижневолжской набережной в день матча “Россия - Кипр”»
Марина Кочеткова возглавила МКУ «Горкомэкологии Нижнего Новгорода»
Дмитрий Кобылкин и Глеб Никитин дали старт покраске резного наличника нижегородского выявленного ОКН
Ремонт Мызинского моста завершится на 11 дней раньше срока
Почти 350 дворов будут благоустроены в Нижегородской области в 2019 году
Дмитрий Черышев продолжит тренировать ФК «Нижний Новгород» в новом сезоне
Участники «Театрального Приволжья» выступили на спортивно-развлекательной площадке «Спорт Порт»
В Нижегородской области завершается подготовка к переходу на эскроу-счета для защиты будущих дольщиков
Суд закрыл кафе-бар «Арго» на три месяца из-за антисанитарии
Подрядчика на строительство обхода Балахны выберут в 2020 году