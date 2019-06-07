2019-06-07T11:21:55+03:00
Общество

Промышленное производство в Нижегородской области выросло на 3,7%

Наибольший прирост показали автомобильная и химическая отрасли
Валерия ГРОМОВА
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Индекс промышленного производства в период с января по апрель 2019 года в Нижегородской области вырос на 3,7%. Соответствующие данные предоставил Росстат, сообщает пресс-служба облправительства.

Как заявил губернатор Глеб Никитин, наибольший прирост был зафиксирован в химической и автомобильной отрасли. Цифры сравнивались с показателями аналогичного периода прошлого года.

- Предприятия химической отрасли дали более трети всего объема отгруженной продукции и более 20% внешнеторгового оборота региона по результатам 2018 года. Отрадно, что и в этом году тенденции сохраняются: с начала 2019 года индекс производства химических веществ вырос более чем на 34%, кокса и нефтепродуктов на 17%, - подчеркнул Глеб Никитин.

По его словам, рост связан с выходом на проектную мощность комплекса по производству поливинилхлорида на ООО «Русвинил», положительной динамикой на АО «Сибур-Нефтехим», ООО «Сибур-Кстово», ООО «Завод синтанолов», АО «УК «БХХ «Оргхим».

Глеб Никитин напомнил, что «Компания Хома» открыла новое производство при поддержке Фонда развития промышленности. Предприятие получило льготный займ на 150 млн рублей.

А в области нефтехимии увеличение показателей связано с завершением плановых капитальных ремонтов на ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез» и выходом предприятия на полную мощность.

Кроме того, наибольший рост в январе-апреле 2019 года по сравнению с аналогичным периодом 2018 года наблюдался в производстве текстиля (24,2%), резиновых и пластмассовых изделий (21,8%), кожи (14,9%), бумаги (8,3%), на деревообрабатывающих предприятиях (8,6%).

ИСТОЧНИК KP.RU

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