2019-06-07T10:24:21+03:00
Политика

Глеб Никитин принял участие в заседании консультативной комиссии Госсовета РФ

Оно прошло в рамках Петербургского международного экономического форума
Валерия ГРОМОВА
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В четверг, 6 июня 2019 года, в Санкт-Петербурге в рамках международного экономического форума прошло заседание консультативной комиссии Госсовета России. Провел его заместитель руководителя администрации Президента Российской Федерации Сергей Кириенко.

Как сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области, в мероприятии принял участие губернатор Глеб Никитин. Тема заседания: «Реализация национальных проектов: возможности и устойчивость региональных бюджетов».

Как ранее отмечал Глеб Никитин, общая сумма финансирования нацпроектов в Нижегородской области только на 2019 год за счёт бюджетов всех уровней составляет более 32 миллиардов рублей, 22 из которых – средства федерального бюджета. Общая сумма на 2019 - 2021 годы – более 88 миллиардов. Региональные проекты содержат более двух тысяч мероприятий, планируемых к реализации на территории региона.

ИСТОЧНИК KP.RU

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