2019-06-07T09:51:39+03:00
Общество

«Социальный патруль» прошел в Автозаводском районе

Мероприятие проводится с целью профилактической работы с подростками и их родителями
Валерия ГРОМОВА
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В Автозаводском районе Нижнего Новгорода состоялся «социальный патруль» по квартирам, в которых живут подростки, склонные к употреблению наркотических и психотропных веществ и уклоняющиеся от наблюдения у врача. Об этом сообщает пресс-служба горадминистрации.

Как пояснили в районной комиссии по делам несовершеннолетних (ПДН) и защите их прав, мероприятие проводится с целью профилактической работы с подростками и их родителями. Сотрудники провели разъяснительные беседы на тему необходимости посещения врача-нарколога, а также проверили условия, в которых живут несовершеннолетние нижегородцы. Они выдали им направления в центр занятости для дальнейшего трудоустройства и оказали консультационную помощь.

Кроме того, специалисты комиссии съездили к семьям подростков, которые состоят на учете по иным основаниям, и проверили информацию, поступившую из органов системы профилактики.

Напомним, обо всех фактах незаконного оборота, потребления и распространения наркотиков можно сообщить по телефону дежурной части ГУ МВД России по Нижегородской области 8 (831) 268-66-07, а также по каналу связи 02.

ИСТОЧНИК KP.RU

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