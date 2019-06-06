Пенсионер выпал из окна больницы в Шахунье

СЕГОДНЯ 18:46 2019-06-06T18:46:09+03:00

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Трагедией закончилось стационарное лечение в Шахунской районной больнице для 79-летнего пенсионера – он выпал из окна четвертого этажа и разбился насмерть.

- Мужчина находился на лечении в терапевтическом отделении Шахунской районной больницы, - сообщил «Комсомолке» источник в правоохранительных органах. – Ничего серьезного у него не было – обычная пневмония. Однако спустя три дня после госпитализации он засобирался домой, начал спорить с врачами, а потом выпал из окна четвертого этажа.

К сожалению, спасти дедушку не удалось, хотя и врачей рядом оказалась целая больница. Однако полученные травмы оказались не совместимы с жизнью. Сейчас выяснением обстоятельств этого инцидента занимаются следователи. Дело уже направлено в Следственное Управление Следственного комитета по Нижегородской области. «Комсомольская правда» в Нижнем Новгороде» будет следить за ходом расследования и подробностями этого происшествия.

ИСТОЧНИК KP.RU