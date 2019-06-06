2019-06-06T18:46:09+03:00
Происшествия

Пенсионер выпал из окна больницы в Шахунье

Сейчас дело уже направлено в Следственный комитет
Василий КРОТОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

Трагедией закончилось стационарное лечение в Шахунской районной больнице для 79-летнего пенсионера – он выпал из окна четвертого этажа и разбился насмерть.

- Мужчина находился на лечении в терапевтическом отделении Шахунской районной больницы, - сообщил «Комсомолке» источник в правоохранительных органах. – Ничего серьезного у него не было – обычная пневмония. Однако спустя три дня после госпитализации он засобирался домой, начал спорить с врачами, а потом выпал из окна четвертого этажа.

К сожалению, спасти дедушку не удалось, хотя и врачей рядом оказалась целая больница. Однако полученные травмы оказались не совместимы с жизнью. Сейчас выяснением обстоятельств этого инцидента занимаются следователи. Дело уже направлено в Следственное Управление Следственного комитета по Нижегородской области. «Комсомольская правда» в Нижнем Новгороде» будет следить за ходом расследования и подробностями этого происшествия.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Водитель иномарки сбил трех третьеклассниц на велосипедах в Нижнем Новгороде
Нижегородская область поделится с Якутией опытом проекта «Команда Правительства»
С 8 июня изменится схема движения на съезде с Канавинского моста
14-летняя девочка пропала ночью в Кстовском районе
Нижегородцы смогут покупать новые книги со скидками за сдачу вторсырья
Движение транспорта временно ограничат у стадиона «Нижний Новгород» 11 и 12 июня
Глеб Никитин: «Фан-зона будет организована на Нижневолжской набережной в день матча “Россия - Кипр”»
Марина Кочеткова возглавила МКУ «Горкомэкологии Нижнего Новгорода»
Дмитрий Кобылкин и Глеб Никитин дали старт покраске резного наличника нижегородского выявленного ОКН
Ремонт Мызинского моста завершится на 11 дней раньше срока
Почти 350 дворов будут благоустроены в Нижегородской области в 2019 году
Дмитрий Черышев продолжит тренировать ФК «Нижний Новгород» в новом сезоне
Участники «Театрального Приволжья» выступили на спортивно-развлекательной площадке «Спорт Порт»
В Нижегородской области завершается подготовка к переходу на эскроу-счета для защиты будущих дольщиков
Суд закрыл кафе-бар «Арго» на три месяца из-за антисанитарии
Подрядчика на строительство обхода Балахны выберут в 2020 году