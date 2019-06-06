Водитель иномарки сбил трех третьеклассниц на велосипедах в Нижнем Новгороде
Сразу три школьницы пострадали под колесами иномарки в Автозаводском районе Нижнего Новгорода вечером в среду, 5 июня 2019 года. Об этом сообщает отдел пропаганды безопасности дорожного движения и организационно-аналитической работы УГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области.
Авария произошла около шести часов вечера возле дома №44 по улице Восточной. 26-летний водитель автомобиля «Киа» со стажем восемь лет совершил наезд на юных велосипедисток, которые в это время пересекали проезжую часть в неустановленном месте.
В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали три девочки в возрасте 9-10 лет, одну из них пришлось госпитализировать, остальных медики отпустили после оказания первой помощи. Все они являются ученицами третьего класса средней школы и в момент аварии находились без сопровождения взрослых.
ИСТОЧНИК KP.RU