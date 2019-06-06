Нижегородская область поделится с Якутией опытом проекта «Команда Правительства»
Соглашение о сотрудничестве между Нижегородской областью и Республикой Саха (Якутия) в рамках реализации HR-проекта «Команда Правительства» подписано на ПМЭФ. Документ подписали губернатор Нижегородской области Глеб Никитин и глава Республики Саха Айсен Николаев. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.
Соглашение будет действовать в течение неопределенного срока и предполагает взаимодействие субъектов при создании эффективной модели управления кадрами с использованием современных цифровых кадровых решений.
- Нижегородская область активно решает задачу сделать отбор в органы государственной и муниципальной власти региона максимально открытым и конкурентным, – рассказал Глеб Никитин.
Глава Республики Саха Айсен Николаев назвал приоритетной задачей подготовку квалифицированных управленцев и предоставление каждому возможность непрерывного самосовершенствования, личностного роста.
- Подписанное сегодня соглашение – это важный шаг, который направлен на создание в Республике команды высокоэффективных управленцев. Уверен, нам удастся воплотить в жизнь все поставленные задачи, – отметил Айсен Николаев.
ИСТОЧНИК KP.RU