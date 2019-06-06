Нижегородская область поделится с Якутией опытом проекта «Команда Правительства»

СЕГОДНЯ 16:32 2019-06-06T16:32:52+03:00

Соглашение о сотрудничестве в рамках реализации HR-проекта подписано на ПМЭФ

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Соглашение о сотрудничестве между Нижегородской областью и Республикой Саха (Якутия) в рамках реализации HR-проекта «Команда Правительства» подписано на ПМЭФ. Документ подписали губернатор Нижегородской области Глеб Никитин и глава Республики Саха Айсен Николаев. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Соглашение будет действовать в течение неопределенного срока и предполагает взаимодействие субъектов при создании эффективной модели управления кадрами с использованием современных цифровых кадровых решений.

- Нижегородская область активно решает задачу сделать отбор в органы государственной и муниципальной власти региона максимально открытым и конкурентным, – рассказал Глеб Никитин.

Глава Республики Саха Айсен Николаев назвал приоритетной задачей подготовку квалифицированных управленцев и предоставление каждому возможность непрерывного самосовершенствования, личностного роста.

- Подписанное сегодня соглашение – это важный шаг, который направлен на создание в Республике команды высокоэффективных управленцев. Уверен, нам удастся воплотить в жизнь все поставленные задачи, – отметил Айсен Николаев.

ИСТОЧНИК KP.RU