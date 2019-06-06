С 8 июня изменится схема движения на съезде с Канавинского моста

СЕГОДНЯ 15:36 2019-06-06T15:36:00+03:00

Теперь с крайней левой полосы можно будет сразу повернуть на улицу Советскую

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В Нижнем Новгороде грядут новые транспортные изменения: теперь при съезде с Канавинского моста можно будет сразу поворачивать налево. Изменения вступят в силу с субботы, 8 июня 2019 года. Информация об этом опубликована на сайте городского Центра организации дорожного движения.

- В целях увеличения пропускной способности по направлению Канавинский мост – улица Советская с 8 июня 2019 года изменится режим работы светофорного объекта «Канавинский мост – Стрелка», - гласит сообщение на сайте ЦОДДа.

Повернуть налево можно будет только из крайней левой полосы.

Напомним, 1 июня в Нижнем Новгороде была введена первая в городе выделенная полоса на проспекте Гагарина. Однако нижегородские автомобилисты, мягко говоря, не слишком довольны таким решением и даже опубликовали петицию с просьбой вернуть все, как было.

ИСТОЧНИК KP.RU