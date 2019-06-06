2019-06-06T13:57:17+03:00
Общество

14-летняя девочка пропала ночью в Кстовском районе

Подросток нуждается в медицинской помощи
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
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14-летняя девочка пропала ночью в Кстовском районе14-летняя девочка пропала ночью в Кстовском районеФото: СОЦСЕТИ
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14-летнюю Алену Якимову, пропавшую в ночь на 5 июня 2019 года, ищут в Кстовском районе. Об этом в социальной сети «ВКонтакте» сообщает нижегородский поисково-спасательный отряд «Волонтер».

Девочка ушла с дачного участка в СНТ «Весна» около четырех часов утра и до сих пор не вернулась.

Алена Якимова имеет рост около 162 сантиметров, среднее телосложение, короткие темные волосы и карие глаза. Она была одета в белую кофту, белые кроссовки и синие рваные джинсы. При себе Алена имела черный рюкзак с цветами.

- Девочка нуждается в медицинской помощи, поэтому особенно важно найти ее как можно скорее! – отмечают волонтеры.

Любую информацию о пропавшей просьба сообщать по номеру телефона 8 (831) 291-51-51 (волонтеры) или 102 (полиция).

ИСТОЧНИК KP.RU

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