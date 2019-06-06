2019-06-06T11:36:34+03:00
Общество

Движение транспорта временно ограничат у стадиона «Нижний Новгород» 11 и 12 июня

Это связано с проведением футбольного матча Россия – Кипр
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
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Схема движения транспорта будет временно изменена в районе стадиона «Нижний Новгород» 11 и 12 июня 2019 года. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

Ограничения связаны с проведением международного матча в рамках отборочного турнира чемпионата Европы 2020 по футболу. На поле нижегородской арены встретятся национальные сборные России и Кипра.

Согласно информации, с 18:00 11 июня до 03:00 12 июня движение транспорта будет временно прекращено на участках улиц Самаркандской, Должанской, Керченской, Совнаркомовской и Бетанкура, а с 22:00 также на Волжской набережной и улице Карла Маркса.

Объехать зону проведения мероприятия можно будет по прилегающим улицам. Парковка на указанных участках также будет временно запрещена.

Напомним, что матч пройдет на стадионе «Нижний Новгород» в 21.45 во вторник, 11 июня 2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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