Ремонт Мызинского моста завершится на 11 дней раньше срока

СЕГОДНЯ 14:39 2019-06-05T14:42:30+03:00

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Сроки ремонта Мызинского моста, который частично закрыт с 24 марта, сократились на 11 дней. Планировалось, что движение полностью будет восстановлено 1 сентября. Но сегодня мэр Нижнего Новгорода Владимир Панов написал в социальных сетях, что переправа откроется 20 августа.

- Первый результат по сокращению сроков ремонта Мызинского моста - на 11 дней раньше срока, 20 августа вместо 1 сентября. Продолжаем работу с подрядчиком по переносу открытия на еще более раннюю дату, - отметил градоначальник.

Отмечается, что на данный момент почти завершены работы по крайней полосе по направлению от улицы Ларина в заречную часть. Дорожное полотно уже отремонтировано, идет установка ограждений. Помимо этого, установлены новые световые опоры.

- Они усиленные, со светодиодными лампами, дающими больше света, но потребляющими заметно меньше электроэнергии. Энергозатраты на освещение моста в итоге снизятся на 50%, - подчеркнул Панов.

Уже 16 июня по новой полосе будет запущено движение автомобилей, и начнется крайней полосы в сторону Щербинок.

Напомним, первый этап ремонта Мызинского моста прошел в 2018 году. Второй начался 24 марта 2019 года. Сейчас там перекрыты крайняя и средняя полосы по направлению движения из центра на Автозавод.

ИСТОЧНИК KP.RU