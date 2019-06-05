2019-06-05T12:14:19+03:00
Спорт

Дмитрий Черышев продолжит тренировать ФК «Нижний Новгород» в новом сезоне

Контракт с ним действует до 2020 года
Валерия ГРОМОВА
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Дмитрий Черышев останется главным тренером футбольного клуба «Нижний Новгород» в новом сезоне Национальной лиги. Об этом «Комсомольской правде» сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.

По словам генерального директора клуба Максима Метлина, контракт с Черышевым не заканчивался.

- Он был заключен на два года и действует до 2020 года. Команда под руководством Дмитрия Черышева выполнила поставленную задачу в минувшем сезоне – вошла в четверку сильнейших в ФНЛ. Наставник «Нижний Новгорода» продолжит работу с клубом и в сезоне 2019/2020, - сказал он.

Напомним, несколько дней назад «Нижний Новгород» завершил сезон и, к сожалению, не попал в Премьер-лигу. В двух стыковых матчах наш клуб сражался с самарскими «Крыльями советов». Первая встреча команд прошла 30 мая на стадионе «Нижний Новгород». После финального свистка команды разошлись при счете 3:1 в пользу гостей. А второй матч прошел 2 июня уже на стадионе в Самаре.

Единственный гол в самом конце первого тайма с пенальти забил Даниил Фомин. Но, несмотря на победу, ФК «НН» не вышел в РПЛ, так как нужно было забить не менее трех голов. Следующий сезон команда проведет в футбольной национальной лиге.

ИСТОЧНИК KP.RU

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