Участники «Театрального Приволжья» выступили на спортивно-развлекательной площадке «Спорт Порт»

СЕГОДНЯ 11:18 2019-06-05T11:18:00+03:00

Изменить размер текста: A A

Несколько дней назад на территории стадиона «Нижний Новгород», построенного в преддверии чемпионата мира по футболу, состоялось открытие спортивно-развлекательной площадки «Спорт Порт». 4 июня на ней выступили участники регионального этапа фестиваля школьных и студенческих коллективов «Театральное Приволжье».

Как сообщает пресс-служба облправительства, в мероприятии приняли участие три коллектива. Первым был детский кукольный театр из Краснобаковского района. Он продемонстрировал зрителям постановку «Северная сказка». Следующим появился «Народный» театр Дворца культуры Павловского района. Он показал зрителям спектакль «Падал прошлогодний снег».

Завершила выступления театральная студия «Куклы» Центральной клубной системы городского округа Перевозский. Она продемонстрировала кукольный спектакль «Лисенок-плут». Все три театральные студии были участниками муниципального этапа фестиваля школьных и студенческих коллективов «Театральное Приволжье», проходившего в Нижегородской области с 16 апреля по 20 мая 2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU