В Нижегородской области завершается подготовка к переходу на эскроу-счета для защиты будущих дольщиков

СЕГОДНЯ 10:26 2019-06-05T10:26:11+03:00

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Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин принял участие в совещании в Москве. Главной темой для обсуждения стало привлечение с 1 июля средств граждан для строительства жилья с использованием счетов эскроу. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

С докладами выступили министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Владимир Якушев и генеральный директор акционерного общества «ДОМ.РФ» Александр Плутник.

Глеб Никитин, в свою очередь, подчеркнул системную подготовительную работу, которая ведется в Нижегородской области. Так, 3 июня в рамках подготовки к переходу на эскроу-счета инспекция госстройнадзора начала работу по определению степени готовности объектов незавершенного строительства.

- Конечная цель перехода на счета эскроу - сделать строительный рынок безопасным для дольщиков, интересным для инвесторов и одновременно открытым и прозрачным для всех участников этого процесса, - заявил Глеб Никитин.

ИСТОЧНИК KP.RU