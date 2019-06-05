2019-06-05T09:23:58+03:00
Общество

Суд закрыл кафе-бар «Арго» на три месяца из-за антисанитарии

Валерия ГРОМОВА
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Ленинский районный суд Нижнего Новгорода приостановил деятельность кафе-бара «Арго» на 90 суток. Причиной стали многочисленные нарушения санитарно-эпидемиологических требований к организациям общественного питания.

Заведение находится на улице Попова. Как сообщает пресс-служба регионального Управления Роспотребнадзора, грубые нарушения правил были обнаружены в ходе надзорных мероприятий. А именно: для посетителей не оборудованы туалет и раковина для мытья рук (кроме того, у персонала и гостей одна общая уборная), нарушается товарное соседство при хранении пищевых продуктов (в морозилке лежат и говяжья печень, и пельмени, и готовые пищевые продукты). Кроме того, нет отдельной от жителей дома системы канализации.

В результате был составлен протокол об административных правонарушениях, который направлен на рассмотрение в Ленинский районный суд. Решение было вынесено 15 мая. Постановление для исполнения в части приостановления деятельности передано в районный отдел Федеральной службы судебных приставов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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