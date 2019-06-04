СЕГОДНЯ 13:13 2019-06-04T13:13:52+03:00

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Сразу три бани сгорели в Нижегородской области за сутки 3 июня 2019 года. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

Так, в 00:04 поступило сообщение о пожаре в бане в СНТ «Победа» в городе Заволжье Городецкого района. В результате пожара сгорела баня общей площадью 24 квадратных метров. Еще один пожар также произошел в Заволжье в 13:08 – там сгорела кровля бани на площади 15 квадратных метров. В обоих случаях предположительной причиной пожара стала неисправность печного отопления.

Еще один пожар произошел в селе Новоликеево Кстовского района около 16:45. Там в результате пожара обгорела баня на площади 15 квадратных метров. На этот раз причиной возгорания, вероятнее всего, стало нарушения правил технической эксплуатации электрического оборудования.

ИСТОЧНИК KP.RU