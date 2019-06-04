Фестиваль «Ботаника» переедет в Александровский сад и станет бесплатным

СЕГОДНЯ 12:36 2019-06-04T12:36:44+03:00

В этом году мероприятие вошло в программу «Нижний 800»

Изменить размер текста: A A

Первый экологический фестиваль Нижнего Новгорода «Ботаника» состоится в ближайшие выходные – 8 и 9 июня 2019 года. В этом году он вошел в программу «Нижний 800», стал бесплатным и переехал на новое место – в Александровский сад. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

Фестиваль посвящен тематике бережного отношения к городскому пространству и природе, этичному потреблению и здоровому питанию, а также раздельному сбору мусора и городской экологии.

- О важности эковоспитания не раз говорил губернатор Глеб Никитин на заседаниях рабочей группы госсовета по экологии. И в Нижегородской области этому направлению уделяется особое внимание – проводятся экологические уроки в школах и детских садах, волонтеры рассказывают нижегородцам о необходимости перехода на раздельный сбор мусора, проводят субботники, - отметил заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Харин.

В лектории фестиваля примут участие Роман Саблин, Юлия Сабурова (Greenpeace), Кира Камалова, Мария Чернышева, Анастасия Плужникова и другие. В развлекательную программу войдут выставки, ярмарка и концерты групп «Алоэ Вера», Magicool и The Soul Surfers.

ИСТОЧНИК KP.RU